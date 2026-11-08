'Sretan ti rođendan, Ivane'

Mogu, rekoh, razumjeti: tko može reći kad je dijete dovoljno odraslo da se suoči s istinom da ne postoje Bambi i Djed Mraz, kad je pravo vrijeme da sazna da je umro drug Tito? Nisam dječji psiholog, ali možda – sad napamet govorim – kad navrši pedeset. Jasno mi je kako će Ivan to teško prihvatiti, njegov djed Tito bio je sidro koje ga je čuvalo u nekom davnom, sretnom i bezbrižnom vremenu, šarena ograda onog sigurnog igrališta s klackalicama i drvenim konjićima koje se zvalo Jugoslavija.

Lijepo je živjeti u toploj iluziji, ne kažem da nije, ali za koji tjedan će još jedna Nova godina, Penavina pedeset druga, i malo je – dopuštam da je riječ mrvu preteška – bolesno da još uvijek pred Novu godinu ustreptao čeka Druga Tita, pa razočaran što mu Najvećeg Djeda Naših Naroda i Narodnosti već evo četrdeset šest godina nema na rođendanu djetinje gnjevno “upire prstom u komunistički režim i sve njegove čelne ljude od Josipa Broza Tita pa nadalje”. Boris Dežulović za Novosti.