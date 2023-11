Ovaj barem poštuje prometna pravila

Nikola Tesla nije bio čovek od reči, bio je više od misli i dela. Nije tako za života mnogo govorio ni bog zna koliko toga rekao, ali ono malo što mu je prešlo preko srpsko-hrvatskog jezika pamti se i danas: nekoliko reči o neznanju kao najvećem zlu, pokoja o mržnji koja bi pretvorena u električnu energiju mogla da osvetljava gradove, možda još ona o ljudima koji nemaju svoje ideje, pa kradu njegove, i ona svim poznata, o srpskom rodu i hrvatskoj domovini. I dabome, ona najpoznatija, o “zbunjivanju svemira” i “savršenom, čistom dobru”. Ne treba čovek dugo da skrola internetima i gradovima da naleti na znameniti Teslin citat o dobroti: eno ga na Fejsu uz Mešu Selimovića, eno ga u mimovima uz Kijanu Rivsa, eno ga na magnetićima za frižidere uz patrijarha Pavla, eno ga na velikim bilbordima niz beogradske bulevare, uz Aleksandra Vučića. “Treba činiti dobro do iznemoglosti! Nikola Tesla”. Danas da ljude pitate ko je bio Tesla, rekli bi vam: to je onaj električar koji je propovedao dobro i kad treba i kad ne treba. Čovek koji je izumeo izmenično dobro. Za priču o Dobrici Tesli manje je važno to što čuveni citat o ljudskoj dobroti on nikada i nigde nije rekao ni napisao. Boris Dežulović za Novosti