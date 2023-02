Dost su nes(p)retni ti oligarsi zadnje vrijeme...

Pune trideset i tri godine nitko nije primjećivao kad su nestajali kompletni industrijski, poljoprivredni i hotelski kompleksi, mađioničari iz HDZ-ova “državnog cirkusa” čarobnim su štapićima učinili da neopazice nestanu čitave županije šuma i građevinskog zemljišta: pune tri godine, recimo, ima da je HDZ-u nestao Milijan Vaso Brkić, pa to nitko nije primijetio do danas! Neprimjetno su nestala i cijela golema brodogradilišta sa dvjestometarskim tankerima na suhim dokovima, pa kako neće ruski brodić od tridesetak metara: to kad u HDZ-ovom “državnom cirkusu” nestane jahta od pet milijuna eura, to je, ne znam kako bih vam rekao, kao da je nestala stara penta za kaić od pedesetak eura. Trideset i tri godine taj gangsterski kartel troši javne pare kao da su članovi katarskog Odbora za organizaciju svjetskog prvenstva na kokainu i steroidima za trkaće deve. N1