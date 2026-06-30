Što je pokazalo provedeno kriminalističko istraživanje službenika Policijske postaje Vodice u župnim poslovnim knjigama? Čekajte, kako mislite, crkva nema poslovnih knjiga? Što bi svakako bilo – sad ste i vi shvatili – najgluplje od sviju glupih pitanja. E, sad može “ali dobro”: ali dobro, recimo, da je bilo sve kako kaže vijest: da je “besramna kradljivica” s ciljem ostvarivanja protupravne imovinske koristi ušla u crkvu i iz košarice za milodare svetom Anti pred nosom uzela dva eura (Šibenski). Dobro, pet. U tom slučaju, naime, iscrpili smo sva glupa, i ostalo nam je samo ono ključno teološko pitanje – pa što da je gospođa i uzela par novčića iz košarice za milodare? Ili, da preformuliram: pa što? Sam smisao milodara, tumačio mi je barba Ivo, je poravnavanje između onih koji imaju, a ne treba im, i onih kojima treba, a nemaju. A Gospi sigurno ne treba. Boris Dežulović za N1
I sto godina poslije kao da smo tamo
Dežulović: Vrijeme me sustiglo, ali u sudbinu i dalje ne vjerujem
Dok je u svom nagrađivanom prvijencu Christkind propitivao etičke granice i opravdanost ubojstva dječaka koji će tek postati monstrum, u novom se djelu posvetio seciranju kompleksne “arhitekture sudbine” u koju, paradoksalno, privatno uopće ne vjeruje. Za njega München 1923. nije bio polazište, već dolazna točka do koje je stigao godinama lutajući poviješću u potrazi za onim savršenim trenutkom u kojem jedan djelić sekunde nudi mogućnost “napada na prirodni sklad” i preokretanje toka civilizacije. Boris Dežulović za tportal nakon što je dobio glavnu nagradu za roman godine.