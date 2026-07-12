Što je pokazalo provedeno kriminalističko istraživanje službenika Policijske postaje Vodice u župnim poslovnim knjigama? Čekajte, kako mislite, crkva nema poslovnih knjiga? Što bi svakako bilo – sad ste i vi shvatili – najgluplje od sviju glupih pitanja. E, sad može “ali dobro”: ali dobro, recimo, da je bilo sve kako kaže vijest: da je “besramna kradljivica” s ciljem ostvarivanja protupravne imovinske koristi ušla u crkvu i iz košarice za milodare svetom Anti pred nosom uzela dva eura (Šibenski). Dobro, pet. U tom slučaju, naime, iscrpili smo sva glupa, i ostalo nam je samo ono ključno teološko pitanje – pa što da je gospođa i uzela par novčića iz košarice za milodare? Ili, da preformuliram: pa što? Sam smisao milodara, tumačio mi je barba Ivo, je poravnavanje između onih koji imaju, a ne treba im, i onih kojima treba, a nemaju. A Gospi sigurno ne treba. Boris Dežulović za N1
FIFA vam materina, sve morate uništiti
Dežulović: Zbogom, nogomete
Bio je to po svemu povijesni trenutak: nogomet kao fizička igra i službeno je dokinut. Ono što ćemo gledati u decenijama koje slijede više neće biti jednostavna igra za djecu i profesionalce, već video-igrica za hi-tech magnate, bogataše i – mafijaše. Zašto, naime, stati na čipovima koji će registrirati kontakt molekule lipidno-proteinske membrane u kutikuli ljudske dlake s poliuretanskom makromolekulom Adidasove lopte?
“Pravi razlozi” pokazat će se dvanaest godina kasnije onom Infantinovom Debilovom nagradom za mir Donaldu Trumpu i Fifinom službenom preprodavačkom platformom s ulaznicama od deset ili stotinu hiljada dolara, “hydration breakom” koji je nogomet pretvorio u košomet s četvrtinama za reklamne blokove i maltretiranjem sumnjivih navijača, sudaca i cijelih reprezentacija, a konačno razotkriti Trumpovom telefonskom intervencijom i oproštenom kaznom zbog crvenog kartona za američkog napadača Folarina Baloguna, baš kao i onom za Cristiana Ronalda, oproštenom pred početak Mundijala zbog golemog marketinškog kapitala portugalske superzvijezde.
Zbog čega će, najzad, u šesnaestini finala gol Hrvatske za 2-2 suci mrtvi-hladni poništiti zbog kontakta lopte s Matanovićevom dlakom, već sada proglašenog najvećom pljačkom u povijesti nogometa. Nije, naime, stvar u tome da je tehnologija Pravde zakazala: ona je u službi profita izravno proizvela Nepravdu. Boris Dežulović za Novosti.