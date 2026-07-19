Moli se i piši

“Koncem lipnja 1946. godine proširio se glas da se u špilji iznad Bola ukazala Gospa”, pišu tako jedne novine o knjizi i događajima otrgnutim zaboravu. “Vidioci su najčešće bila djeca, a ukazanja su bila svakodnevna i trajala do kraja rujna. Gospina najčešća poruka bila je: ‘Molite za obraćanje grešnika. Uvijek molite.’

Špilju u kojoj se prije osamdeset godina Boljanima ukazala Gospa komunisti su raznijeli eksplozivom 1976. godine, na mjestu ukazanja sagradivši cestu Bol-Gornji Humac. Samo pet godina kasnije, kako znamo, Gospa Bolska ukazala se stotinjak kilometara istočnije, u Međugorju, ali to je sasvim druga priča. No, je li čudo u Bolu na Braču doista bilo čudo?

“Važno je znati tko su ljudi koji su organizirali i inscenirali to ‘čudo’”…

Nije, međutim, pouka ove “nevjerojatne priče” u tome da su dvije novine ponudile dva oprečna pogleda na isti događaj: pouka ove nevjerojatne priče jest u tome da je prvi tekst – “dragocjeno svjedočanstvo koje će nastaviti govoriti za buduće naraštaje” – prije nekoliko dana objavila splitska Slobodna Dalmacija, dok je tekstove “Tko je inicijator ‘čuda’ u Bolu?” i “Varanje naroda ‘čudom’ u Bolu dovelo je bivše ustaše na optuženičku klupu” osamdeset godina ranije, 17. rujna i 3. studenoga 1946. godine, objavila također – Slobodna Dalmacija.

Dobro, jasno, bilo je takvo vrijeme: nećemo valjda vjerovati strogo kontroliranim poslijeratnim medijima? Naravno da nećemo. Boris Dežulović za Novosti