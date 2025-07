Takvi obično i kažu da rad oslobađa...

To da “Hrvatska i Europa trebaju i moraju počivati na vrijednostima koje je na koncertu jasno definirao Marko Perković Thompson” izjavio je pred kamerom ni manje ni više nego jedan član Vlade RH. I to ne bilo koji član, nego sam potpredsjednik Vlade. I to ne bilo koji potpredsjednik Plenkovićeve vlade, već bogami sam potpredsjednik Vlade i šef najslavnijeg od sviju hrvatskih resora, ministar obrane Ivan Anušić. Prava je stoga šteta što taj visoki dužnosnik u Plenkovićevoj vladi nema muda proporcionalna svojoj visini, pa da tu stvar nije kazao na samom Dubrovnik Forumu, pred visokim gostima iz cijele Europe i svijeta, na čelu s glavnim tajnikom OECD-a .

I u Bruxellesu, jasno, šok i nevjerica, vade europski ćate Lisabonski ugovor, pa hitro brišu sve one vrijednosti ustanovljene na temeljima pobjede 1945., “slobodu, sigurnost i pravdu”, “mir, održivi razvoj, solidarnost… Pa brzo upisuju amandmane i nove vrijednosti, “Jasenovac i Gradišku Staru, ljutu ranu na ljutu travu, gustu maglu, žezlo, krunu, sivog sokola i gene kamene”. Ili, na službenom jeziku Thompsonove, Anušićeve i Plenkovićeve Europe: “Mit blauem Blut und weißen Gesichtern werden neue Jugend geboren!” Boris Dežulović za Novosti.