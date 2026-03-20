Usamljenost je skupa, a AI prijatelji još skuplji

Na okruglom stolu Sveučilišta u Zagrebu i Zagrebačke banke istaknuto je kako su socijalna anksioznost i usamljenost glavni okidači za prijevare među mladima. Prevaranti koriste AI i deepfake tehnologiju za sofisticirane napade, što je u 2025. rezultiralo štetom većom od 20 milijuna eura u Hrvatskoj. Stručnjaci savjetuju razvijanje kritičkog razmišljanja, korištenje virtualnih kartica te hitnu prijavu sumnjivih radnji banci i policiji. Ključna obrana leži u edukaciji i objektivnom savjetovanju, jer emocionalna uključenost u virtualnom svijetu često zamagljuje procjenu stvarnih prijetnji. Bug