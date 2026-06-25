Megabajti umjesto kovanica
Digitalni euro uvest će se u roku tri godine, bit će dostupan i offline
Europski parlament napravio je ključan korak prema uvođenju digitalnog eura, nove elektroničke valute koju će izdavati ECB. Zamišljen je kao dopuna fizičkom novcu, a radit će u online i offline okruženju, što znači da će se izvanmrežno plaćati izravno preko uređaja. Ipak, oprez – gubitak uređaja u offline modu znači i trajni gubitak novca. Sustav jamči strogu privatnost kroz naprednu enkripciju, pa ECB neće vidjeti osobne podatke građana. Većina tvrtki morat će ga prihvatiti, osnovne usluge bit će besplatne, a kamate neće postojati. Kako bi se zaštitile banke, postojat će gornji limit iznosa koji građani smiju posjedovati, dok će papirnati novac i dalje ostati zakonom zaštićen. Bug