Digitalni euro uvest će se u roku tri godine, bit će dostupan i offline - Monitor.hr
Danas (15:00)

Megabajti umjesto kovanica

Digitalni euro uvest će se u roku tri godine, bit će dostupan i offline

Europski parlament napravio je ključan korak prema uvođenju digitalnog eura, nove elektroničke valute koju će izdavati ECB. Zamišljen je kao dopuna fizičkom novcu, a radit će u online i offline okruženju, što znači da će se izvanmrežno plaćati izravno preko uređaja. Ipak, oprez – gubitak uređaja u offline modu znači i trajni gubitak novca. Sustav jamči strogu privatnost kroz naprednu enkripciju, pa ECB neće vidjeti osobne podatke građana. Većina tvrtki morat će ga prihvatiti, osnovne usluge bit će besplatne, a kamate neće postojati. Kako bi se zaštitile banke, postojat će gornji limit iznosa koji građani smiju posjedovati, dok će papirnati novac i dalje ostati zakonom zaštićen. Bug


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20.10.2023. (22:00)

Novac u oblacima

Ide se prema uvođenju digitalnog eura

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