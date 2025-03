Netko stručan, a ne podoban

Ako bi se vrhovnom zapovjedniku oduzela ovlast da u mirnodopskim okolnostima izdaje direktne zapovijedi načelniku Glavnog stožera, a istovremeno bi mu ostala ovlast imenovanja i izravne smjene načelnika Glavnog stožera, došlo bi do toga da vrhovni zapovjednik poseže za smjenom načelnika čim ovaj učini nešto u skladu s političkim nalozima ministra obrane, to jest Vlade. Takva situacija bila bi stalni izvor tenzija i opstrukcija. U slučaju rata, koji ne mora nužno biti na teritoriju Hrvatske, takav razvlašteni i marginalizirani vrhovni zapovjednik odjednom preuzima glavnu ulogu u vođenju ratnih operacija. Anušić, po svoj prilici, ne razumije širu sliku ustavne i političke arhitekture, ali osjeća da mu je konfrontacija s Milanovićem najlakši i najefektniji put do javne vidljivosti, do kakve-takve političke prepoznatljivosti i do popularnosti unutar HDZ-a. Ivica Đikić za Novosti.