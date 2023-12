Plinski biznis i domovinski preokret

Andrej Plenković i njegovi savjetnici bili su naumili da namame Ivana Anušića i njegovu stranačku organizaciju da se žešće pobune protiv neargumentirane smjene Nataše Tramišak, pa da to bude iskorišteno za Anušićevu eliminaciju iz HDZ-a. Tako bi se premijer riješio čovjeka kojeg smatra najozbiljnijim unutrašnjim protivnikom, ali izgleda da je Anušić shvatio što mu se sprema pa je njegova reakcija bila relativno mlaka. “Nije bilo razloga za smjenu ministrice Tramišak, ali idemo dalje”, izjavio je. Plenković priprema teren da se parlamentarni izbori održe prije svibnja 2024., odnosno izbora za Europski parlament, premda četverogodišnji mandat ove vlade istječe u ljeto 2024. No, on ne može otići u Bruxelles prije nego što stranku po treći put izvede na parlamentarne izbore, a kakav god bio ishod, Plenkoviću je od vitalnog interesa da u HDZ-u ostanu na vlasti njegovi ljudi koji ni na koji način neće biti prepreka njegovim karijernim planovima. Novosti