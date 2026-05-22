Umjesto romantičnog putovanja u Pariz, radije dragoj kupi štenge odande
Dio Eiffelovog tornja prodan za 450.160 eura
Spiralni segment izvornog stubišta Eiffelovog tornja iz 1889. godine prodan je na aukciji u Parizu za 450.160 eura, što je triput više od početne procjene. Riječ je o dijelu od 14 stepenica, visine 2,7 metara i težine 1,4 tone, koji je uklonjen prije više od četiri desetljeća radi ugradnje dizala. Iako je postignuta cijena nadmašila očekivanja, rekord i dalje drži dio stubišta prodan 2008. godine za 550 tisuća eura. Jutarnji