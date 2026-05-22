Dio Eiffelovog tornja prodan za 450.160 eura - Monitor.hr
Danas (20:00)

Umjesto romantičnog putovanja u Pariz, radije dragoj kupi štenge odande

Dio Eiffelovog tornja prodan za 450.160 eura

Spiralni segment izvornog stubišta Eiffelovog tornja iz 1889. godine prodan je na aukciji u Parizu za 450.160 eura, što je triput više od početne procjene. Riječ je o dijelu od 14 stepenica, visine 2,7 metara i težine 1,4 tone, koji je uklonjen prije više od četiri desetljeća radi ugradnje dizala. Iako je postignuta cijena nadmašila očekivanja, rekord i dalje drži dio stubišta prodan 2008. godine za 550 tisuća eura. Jutarnji


Slične vijesti

27.08.2025. (13:46)

Djed i unuk napravili svoj Eiffelov toranj, trebalo im osam godina za izradu replike

10.04.2024. (01:00)

I fell

Eiffelov toranj zapušten je i propada, pandemija zaustavila zadnji ciklus obnove

Arhitekt Gustave Eiffel je odredio da se spomenik obnavlja i boji svakih sedam godina. No posljednji krug obnove dovršen je prije 14 godina. Radovi su započeli 2019., ali su odgođeni zbog pandemije te je do danas prefarbano samo 30% tornja. Sindikat radnika tvrdi da je hrđa na tornju toliko uzela maha da je dovela u pitanje njegov opstanak, a za sve krive loše upravljanje spomenikom. Također osuđuju i stanje infrastrukture, zbog kojeg turisti s kartama čekaju u redu i po tri sata. Zbog cijele situacije u veljači su radnici bili u štrajku šest dana tijekom kojih je toranj bio zatvoren, i to već po drugi put od 27. prosinca. Tvrtka koja upravlja tornjem je u vrijeme pandemije završila s ogromnim gubicima, koje misle dijelom pokriti poskupljivanjem ulaznica. No, sindikati su skeptični da će takav kratkoročan model bilo što spasiti. Jutarnji

11.03.2016. (11:42)

The man who sold the world.

Čovjek koji je prodao Eiffel – dvaput

“Grof” Victor Lustig, tadašnji 46-godišnjak, bio je najopasniji američki prevarant. Svojim trikovima i podvalama u podužoj kriminalnoj karijeri uspio je poljuljati SAD i ostatak svijeta. U drskoj igri povjerenja uspio je prodati Eiffelov toranj u Parizu, u to dva puta, a 1935. konačno je uhvaćen nakon organiziranja operacije krivotvorenja novca, koja je bila toliko golema da je zaprijetila američkom gospodarstvu, zbog čega je dobio 20 godina Alkatraza. Smithsonian

01.05.2015. (13:37)

Bagatela

Koliko bi danas koštala izgradnja replike Kipa slobode ili Piramide

Umjesto da kupite jednosoban stan u New Yorku, zašto ne biste investirali nekoliko tisuća više i sagradili repliku Kipa slobode? Prema infografici stranice HomeAdvisor, trošak materijala i rada bio bi višestruko povoljniji nego 1886. Ako biste radije kip Krista Spasitelja, trebat će vam 1,5 milijuna dolara, za Big Ben 222.000, za Kosi toranj 4 milijuna, dok je Eiffel za one najdubljeg džepa – koštao bi 31 milijun dolara. Jutarnji

31.03.2015. (20:59)

Metalni čuvar

Prije 126 godina predstavljen toranj, zaštitni znak Pariza

Na današnji dan 1889. javnosti je predstavljen Eiffelov toranj – La Tour Eiffel. Sagrađen je na Champ de Mars pokraj Seine, između 1887. i 1889. kao ulazni svod za Svjetsku izložbu, koja je obilježavala stoljeće Francuske revolucije. To je najviša građevina u Parizu i jedan od najprepoznatljivijih svjetskih simbola. Nazvan je po svom dizajneru, inženjeru Alexandreu Gustavu Eiffelu. Visok je 300 metara (oko 75 katova), a metalna konstrukcija teži 7300 tona, dok je ukupna težina 10 tona. Večernji

28.02.2015. (12:59)

Zeleni simbol

Eiffelov toranj postao ‘zelen’, proizvodit će energiju iz vjetra

Eiffelov toranj postao je nova ikona industrije obnovljive energije kada je američka tvrtka uspješno u njega uklopila dvije vjetroturbine s vertikalnom osovinom vrtnje u okviru programa obnove jedne od najvećih znamenitosti Pariza, piše Guardian. Američka tvrtka Urban Green Energy (UGE) objavila je kako te dvije vjetroturbine mogu osigurati oko 10.000 kilovata struje godišnje što odgovara struji koju potroši tijekom godine komercijalni dio prvog kata na tornju. Radio Slobodna Europa