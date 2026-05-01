Vaših 490 godina stane u njihovu jednu kavu
Direktorske plaće rasle 20 puta brže od radničkih: Ponor nejednakosti nikad dublji
Analiza ITUC-a i Oxfama otkriva šokantan globalni jaz: dok su realne plaće radnika lani porasle tek 0,5 %, vodeći direktori uživali su u skoku od 11 %. Prosječnom radniku trebalo bi nevjerojatnih 490 godina da zaradi godišnju plaću prosječnog izvršnog direktora (8,4 milijuna dolara). Dok su realna primanja radnika od 2019. pala za 12 %, bogatstvo milijardera lani je poraslo za 4.000 milijardi dolara, uz značajan doprinos AI sektora. Sindikati i Oxfam stoga zahtijevaju hitno oporezivanje superbogatih i zakonsko ograničavanje direktorskih bonusa. Jutarnji