Standard možda raste, ali novčanik još škripi

Službeno je cilj Europske središnje banke (ESB) godišnja stopa inflacije od dva posto. U zadnje 32 godine stopa inflacije od 2% godišnje s vremenom je rezultirala padom kupovne moći od 47%. No, primjerice u Njemačkoj su isto tako rasle i plaće, i to većim tempom nego cijene. U problemu su oni u klasičnim branšama koji imaju niže plaće i čija kupovna moć pada. Savezna vlada u Berlinu po tom pitanju planira usvajanje zakona kojim bi se „nagrađivalo” ona poduzeća koja se obvežu na poštivanje kolektivnog ugovora. Tim je zakonom predviđeno da se državne poslove dodjeljuje samo onih firmama koje su uključene u sustav tarifnih ugovora. DW