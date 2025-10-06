Anonimni, ali ne i nevidljivi
Discord – popularna chat platforma na udaru zbog radikalizacije mladih
Discord, društvena platforma nastala 2015. i popularna među mladima i gamerima, ponovno je u središtu pažnje nakon što je osumnjičenik za ubojstvo američkog influencera Charlieja Kirka koristio njezinu aplikaciju. Američke agencije upozoravaju da se na Discordu šire ekstremistički i nasilni sadržaji te da maloljetnici postaju meta radikalizacije i seksualnih predatora. Iako tvrtka tvrdi da pojačava sigurnosne mjere i surađuje s vlastima, kritičari ističu da moderiranje nije dovoljno učinkovito, dok FBI istražuje desetke korisnika povezanih s nasilnim skupinama. tportal