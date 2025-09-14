Kako siješ, tako ćeš i žeti
Peović: Što možemo naučiti iz atentata na Kirka? Da promocija nasilja, huškanje, militarizacija, ograničavanje ženskih sloboda i anti-LGBT stavovi danas jačaju
Charlie Kirk je bio ultrakonzervativni desničar koji je zagovarao nošenje oružja, širio rasističke stavove, homofobiju i seksizam, opravdavao genocid u Gazi. Smatrao je da su crnci inferiorni, te da bi i desetogodišnja djevojčica koja je silovana trebala biti prisiljena da iznese trudnoću. Samo par dana prije smrti vrijeđao je sve mlade žene na televiziji, tvrdeći da nemaju usađene vrijednosti zato se ne rađa dovoljno djece na Zapadu. Kirk je objavio digitalnu listu sveučilišnih „profesora za odstrijel” koji su nakon toga imali probleme na poslu, a nad njima se konstantno sprovodi, najčešće verbalno, ali i fizičko nasilje.
Profesorice s te liste bijeli muškarci verbalno napadaju, nazivaju ih “kučkama, pičkama, crnčugama” i prijete im svakakvim nasiljem. Ne znamo koji su motivi Kirkovog ubojice. Iako su konzervativci odmah optužili ljevičare, očito uopće nije riječ o osobi lijevih opredjeljenja. Ubojica dolazi iz radikalno vjerske i naoružane obitelji. No, očito je da se u društvu diže ljestvica tolerancije na nasilje, traži se povod za progon ljevičara. S Facebooka Radničke fronte, Peović spominje kako je i sama dobivala prijave i napade zbog antimilitarističkih stavova.