Pitka, lagana zabava

Na streaming servisima pojavila se jedna humoristična serija koja se s humorom oslanja upravo na tradiciju mudrijaštva. Glavni junaci te serije legende su upravo takve komedije – Steve Martin (ujedno i ko-autor serije) i Martin Short, a serija se zove ‘Samo ubojstva u zgradi’ (Only Murders in the Building). Također sjajna u seriji je Selena Gomez. Za ljubitelje mudrijaških komedija, a i za one koji vole krimiće starog kova, ova je serija čista bombonijera. Urnebesno smiješna, superšarmantna, a iako inače ne pati od neke pretjerane dubine, ipak sa sobom nosi blagu sjetu u prikazu usamljenih stanovnika metropole – piše Zrinka Pavlić. T-portal…