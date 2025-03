Užasi mladih

Seriji ‘Adolescencija’ bile su dovoljne samo četiri epizode, samo četiri kadra i manje od četiri sata trajanja da pokaže kako se lako običan život obične obitelji s običnom djecom pretvara u najobičniji užas. Serija se, naime, logistički lako može pogledati u jedno popodne, ali mislim da to nije dobro. Za potpuni doživljaj dobro bi si bilo dati barem jedan dan pauze između gledanja epizoda. Ne zato što su teške – iako jesu – nego zato da vam do kraja ‘sjedne’ svaki aspekt ove priče, da ga dobro provarite, dobro razmislite o njemu, prisjetite se detalja, pokušate ih sami sebi objasniti. Ako pak sve pogledate odjednom, lako je moguće da će vas suviše obuzeti zadnje dvije epizode i da propustite do kraja doživjeti suštu genijalnost prve dvije, a i njihovu svrhu. Kaže Zrinka Pavlić za tportal.