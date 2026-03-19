Danas (23:00)

Gdje je Chuck Norris kad ga trebaš?

Divlje odlagalište smeća na ulazu u Lonjsko polje, spominje se mogućnost uvođenja rendžera

Videozapis mještanina Kutine otkrio je golemo divlje odlagalište otpada ispred ulaza u PP Lonjsko polje (lokacija Čeprlin). Državni tajnik Željko Vuković situaciju naziva “vrhom sante leda” i zagovara osnivanje Hrvatske rendžerske službe za borbu protiv zelenog kriminala. Iz Uprave Parka ističu da se otpad nalazi izvan njihovih granica, no priznaju dugogodišnji problem i suradnju s institucijama. Naglašavaju kako stoka i ekosustav unutar Parka trenutno nisu izravno ugroženi, ali upozoravaju na potencijalno zagađenje putem vodotoka Kutinice. Rješenje vide u strožem nadzoru i koordinaciji službi. Agroklub


01.01.2025. (08:00)

Što učiniti ako naiđete na divlje odlagalište otpada

Što učiniti ako naiđete na divlje odlagalište otpada

Gotovo svaki, pa i najmanji grad u Hrvatskoj, ima neko divlje odlagalište otpada. Primjera radi, samo grad Velika Gorica ima više od 50 stalnih divljih odlagališta. Nemarnim građanima diljem Hrvatske koji ostavljaju svoj otpad po šumama, rijekama, potocima ili livadama teško je stati na kraj. Povremeno ih volonteri ili lokalna komunalna poduzeća uspiju zaustaviti, ali ubrzo se pojavi neki novi prijestupnik koji ponovno “obilježi” teritorij svojim otpadom umjesto da ga jednostavno i besplatno odnese u reciklažno dvorište. Ako građani primijete divlje odlagalište otpada u lokalnoj zajednici, trebaju fotografirati lokaciju, napisati kratku izjavu o lokaciji i što preciznije opisati kako se do nje dolazi, ako je moguće identificirati počinitelja (primjerice, zapisivanjem registracijskih oznaka) te prijavu poslati Zelenom telefonu. Jedinstveni broj je: 072 123 456 (Savjeti)