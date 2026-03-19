Gdje je Chuck Norris kad ga trebaš?
Divlje odlagalište smeća na ulazu u Lonjsko polje, spominje se mogućnost uvođenja rendžera
Videozapis mještanina Kutine otkrio je golemo divlje odlagalište otpada ispred ulaza u PP Lonjsko polje (lokacija Čeprlin). Državni tajnik Željko Vuković situaciju naziva “vrhom sante leda” i zagovara osnivanje Hrvatske rendžerske službe za borbu protiv zelenog kriminala. Iz Uprave Parka ističu da se otpad nalazi izvan njihovih granica, no priznaju dugogodišnji problem i suradnju s institucijama. Naglašavaju kako stoka i ekosustav unutar Parka trenutno nisu izravno ugroženi, ali upozoravaju na potencijalno zagađenje putem vodotoka Kutinice. Rješenje vide u strožem nadzoru i koordinaciji službi. Agroklub