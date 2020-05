Jadna im majka s Trumpom i bez njega

Promjena sistema – to je upravo ono o čemu se ne govori. A ne govori se jer za govor o tome nema finansijera – nema fondova za promociju te ideje, za to se ne aplicira i to se ne evaluira. Vlade će zasaditi hiljade kvadratnih kilometara šuma, ministri će kraj sadnica nabijenih u zemlju pjevušiti ekološke pjesme sa milionima djece naoružane lopatama, NVO će organizovati bezbrojne okrugle stolove na kojima će edukovati i obavještavati, samo da ne bismo konstatovali: sama priroda kapitalizma je ekscesivna, a svaki pokušaj da se ta ekscesivnost drži pod kontrolom i u ravnoteži uzaludan je – piše nostalgični marksist Andrej Nikolaidis za Žurnal.info u bilješci iz svog korona dnevnika.