Uzmu malo, daju puno

Nekada vam je trebalo 66 dozvola, a sada samo tri papira. Nema više problema, nego samo pokazujemo koliko smo neorganizirani kao država. Nitko građanima ne daje prave informacije, a istina je ova: Ljudi, stavite panele i dizalice topline i više nećete morati kupovati naftu i plin. Trošak pada i do 60 posto. Čak i bez baterijskog sustava možete se grijati gotovo cijelu zimu. Ugradnja je koštala oko 100.000 kuna, a fond za zaštitu okoliša je spreman dati i do 40 posto refundacije u brdima, a 60 posto na otocima. Dajmo ljudima informaciju da ne moraju biti ovisni o fosilnim gorivima, rekao je Vjeran Piršić za N1, koji je pokazao kako izgleda njegova energetski neovisna kuća u Njivicama. N1