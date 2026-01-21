Dizalice topline: kako iz zraka dobiti toplinu - Monitor.hr
Danas (18:00)

Uzmu malo, daju puno

Dizalice topline: kako iz zraka dobiti toplinu

Dizalice topline su sustavi grijanja i hlađenja koji toplinu ne proizvode izgaranjem, nego je uzimaju iz okoliša – najčešće iz zraka – i prenose u prostor. Najraširenije su dizalice topline zrak–voda, koje uz relativno malu potrošnju električne energije mogu postići višestruko veću toplinsku učinkovitost. Najbolje rade pri nižim temperaturama grijanja, osobito u dobro izoliranim objektima i s podnim grijanjem. Iako je početna investicija veća, subvencije i niži troškovi energije čine ih dugoročno isplativim rješenjem za kućanstva, ali i veće poslovne objekte. Nacional


Slične vijesti

31.07.2024. (08:00)

Bez vladine pomoći ništa

Pala prodaja dizalica topline: ‘Nema državnih potpora kao prošle godine’

Prodaja je smanjena unatoč novom zakonu koji je propisao postupno izbacivanje iz upotrebe plinskih instalacija i promovirati grijanje na obnovljive izvore i bonuse za vlasnike ako u kratkom roku ugrade dizalice. Tržište se znatno ohladilo u odnosu na prošlu godinu, građani su suzdržaniji jer nemaju sigurnost u planiranju modernizacije grijanja. Problem bi mogao riješiti širi obuhvat subvencija, sugeriraju u udruzi BDH, istaknuvši ipak da je ključan uvjet za poboljšanje situacije na tržištu povjerenje potrošača. tportal

06.10.2023. (12:00)

Neće zeleno

Dizalice topline kao alat ekstremne desnice u Njemačkoj

Naizgled neopasan zeleni sustav za grijanje – dizalice topline – pretvorio se u moćno oružje krajnje desne stranke Alternativa za Njemačku (AfD). Njezina popularnost toliko je eksplodirala da su mnogi zabrinuti za budućnost demokracije u ekonomski najsnažnijoj zemlji EU-a. Sposobnost krajnje desnice da raspravu o sustavima grijanja pretvori u izborno raketno gorivo ima implikacije koje idu i izvan Njemačke. Diljem Europe krajnja desnica sve je jača i to zahvaljujući protivljenju zelenim politikama. Sve je počelo u travnju zabranom ugradnje plinskih kotlova, dok dizalice topline rade na električnu energiju i puno manje zagađuju, ali su trenutno znatno skuplje za ugradnju od sustava na fosilna goriva. Cijene im se kreću od 9 do čak 120 tisuća eura. Tportal

29.08.2022. (12:00)

Još da kod mene ima toliko sunca koliko na Jadranu...

Ekološki aktivist iz Eko Kvarnera: Ugradio sam solarne panele i dizalice topline, više ne brinem o potrošnji

Nekada vam je trebalo 66 dozvola, a sada samo tri papira. Nema više problema, nego samo pokazujemo koliko smo neorganizirani kao država. Nitko građanima ne daje prave informacije, a istina je ova: Ljudi, stavite panele i dizalice topline i više nećete morati kupovati naftu i plin. Trošak pada i do 60 posto. Čak i bez baterijskog sustava možete se grijati gotovo cijelu zimu. Ugradnja je koštala oko 100.000 kuna, a fond za zaštitu okoliša je spreman dati i do 40 posto refundacije u brdima, a 60 posto na otocima. Dajmo ljudima informaciju da ne moraju biti ovisni o fosilnim gorivima, rekao je Vjeran Piršić za N1, koji je pokazao kako izgleda njegova energetski neovisna kuća u Njivicama. N1