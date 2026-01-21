Uzmu malo, daju puno
Dizalice topline: kako iz zraka dobiti toplinu
Dizalice topline su sustavi grijanja i hlađenja koji toplinu ne proizvode izgaranjem, nego je uzimaju iz okoliša – najčešće iz zraka – i prenose u prostor. Najraširenije su dizalice topline zrak–voda, koje uz relativno malu potrošnju električne energije mogu postići višestruko veću toplinsku učinkovitost. Najbolje rade pri nižim temperaturama grijanja, osobito u dobro izoliranim objektima i s podnim grijanjem. Iako je početna investicija veća, subvencije i niži troškovi energije čine ih dugoročno isplativim rješenjem za kućanstva, ali i veće poslovne objekte. Nacional