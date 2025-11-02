35 godina flerta završile kao veza na daljinu

Dnevna soba – Arsen Bauk: Okrugli stol u Saboru ne spada u ustavnu odredbu o imunitetu - Monitor.hr
Tri desetljeća nakon osamostaljenja, Hrvatska se i dalje ne uspijeva odmaknuti od ustaškog nasljeđa. Relativizira se NDH, banaliziraju zločini, a filoustaške ideje dobivaju sve više prostora – od stadiona do Sabora. Dok premijer i ministri toleriraju rehabilitaciju ustaških simbola, a oporba reagira tek kad voda dođe do grla, javni prostor postaje poligon za povijesni revizionizam. U razgovoru s Arsenom Baukom otvara se pitanje može li se s priopćenjima i dosjetkama spasiti nacionalni obraz – ili je za to već prekasno. Ravno do dna


Kad im odgovara da ne pjeva, plate mu da ne pjeva, a kad misle da im odgovara da pjeva, pozovu ga da pjeva. Plenković je problem, ne Perković. Ali znate, riječi Thompsonove pjesme “Ako ne znaš što je bilo” može se lako prilagoditi kao ljevičarska pjesma. Svaki put kad čujem pjesmu “Tamo gdje si moji korijeni”, pomislim da sam na Sutjesci, bez ikakvih problema, kaže SDP-ov saborski zastupnik Arsen Bauk u razgovoru za Novosti, nadodavši da bi Thompsonu trebalo dozvoliti natup na Hipodromu, ali nakon odslužene kazne i isteka roka rehabilitacije (u kontekstu jedne ružne pjesme koja se veže uz njegovo ime).

Bauk: Nemojte da vas pamtimo kao pomoćnika u skrivanju istine; Beroš: Krivo mi je što sam za umrle u splitskom domu rekao da je kriv virus

Sve bi bilo u razini političke utakmice, da vi, gospodine Beroš, niste rekli da je kriv virus. Bilo bi bolje da to niste rekli, jer to je rečenica koju će vam dolje pamtiti, jer ste vi bili onaj koji štiti iznošenje prave istine da se utvrdi pravi krivac – rekao je Bauk Berošu na N1 na sučeljavanju nositelja izbornih lista na dalmatinsku izbornu jedinicu. Beroš se posuo pepelom – krivo mi je što sam rekao da je kriv virus.

Bauk smatra bi trebalo provjeriti sve potpise za referendum

Bivši ministar uprave Arsen Bauk koji se svojedobno bavio provjeravnjem broja potpisa kaže: “U mome mandatu bilo nekoliko inicijativa, ali nijedna s ovako malim brojem potpisa, tj. vrlo blizu praga. Mi nismo provjeravali cijeli popis već uzorke na temlju kojih se dobivala 99,5% vjerojatnost da u popisu ima toliko važećih potpisa. Sada ih ima premalo da bi se provjera mogla raditi po uzorku.” Bauk naglašava da se ne radi grafološko vještačenje valjanosti potpisa, već je provjera ograničena tek na podudarnost imena i prezimena te OIB-a. Osim toga, inicijative koje su prikupljale potpise ne obvezuje nikakav zakonski rok unutar kojeg trebaju predati potpise, tako da teoretski to mogu napraviti dogodine. Iako je prikupljanje potpisa završeno 27. svibnja, aktivisti još uvijek nisu predali potpise na provjeru Ministarstvu uprave. Planiraju to napraviti tek 13. lipnja. T-Portal

"Škrtac" Bauk spasio Milanovića od izbacivanja zbog neplaćanja članarine

Bivšeg predsjednik SDP-a Zorana Milanovića Bernardić je skoro izbacio iz stranke zato što navodno već 21 mjesec nije platio članarinu, za što je bio dužan 5.000 kuna. Stvar je spasio bivši Milanovićev ministar uprave, a danas SDP-ov šef Kluba Arsen Bauk kojeg bije glas da je škrt, mada nije se nešto posebno isprsio – podmirio je 200 kuna, tek onoliko koliko je bilo potrebno da Milanoviće ne upadne u skupinu s više od godinu dana neplaćanja članarine. Večernji

Bauk: Zastupnike se od klevete štiti imunitetom – drugi idu u zatvor

Sabor je jučer jednoglasno odbio skinuti zastupnički imunitet zastupniku Ivanu Viliboru Sinčiću kojeg je akademik Vlatko Silobrčić tužio zbog klevete jer ga je Sinčić nazivao “grobarom Imunološkog zavoda” i “veleizdajnikom”. Arsen Bauk je primijetio da kada netko misli da su zastupnici počinili kazneno djelo klevete, njih se štiti imunitetom, a kada se to dogodi prema dužnosnicima onda zbog uvrede ljudi završe u zatvoru (tu je mislio na slučaj Janice Kostelić i Torcidaša). Jutarnji

SDP-ovci pozivaju građane da ih dođu vrijeđati

SDP-ovi saborski zastupnici Arsen Bauk, Bojan Glavašević i Peđa Grbin pozvali su građane da ih sutra vrijeđaju u centru Zagreba. Radi se o performansu kojeg će SDP-ovci upriličiti kod Sunca u Bogovićevoj ulici, a ovu ideju je na svom Twitteru objavio Bojan Glavašević. “Stajat ćemo kod Kožarićevog Sunca u Bogovićevoj. Bit ćemo zahvalni na iskrenosti. Nećemo se uvrijediti!”, napisao je Glavašević uz poruku kako nitko zbog iskrenosti neće završiti u zatvoru. Performans je reakcija na odluku Prekršajnog suda u Splitu koji je u nedjelju popodne osudio na petodnevnu zatvorsku kaznu sedmoricu od 12 mladića privedenih u subotu zbog vrijeđanja hrvatske sportašice i državne tajnice za sport Janice Kostelić. N1

Rušenje Petrova: HNS i IDS podržali HDZ; Petrov: Sretan 1. maj

Iako je HDZ-ov Gordan Jandroković objavio da imaju 79 potpisa za nepovjerenje Boži Petrovu i da on više ne može biti predsjednik Sabora, Petrov se u ovoj krizi ponašao kao da se ništa nije dogodilo pa je odlučio kao predsjednik Sabora građanima uputiti čestitku za Međunarodni praznik rada, 1. svibnja. “Mi glasamo protiv novog prijedloga za šefa Sabora i pozivamo Plenkovića da u što skorije vrijeme objavi koja je saborska većina postignuta, što su prioriteti nove Vlade i nove saborske većine”, poručio je šef HNS-a Ivan Vrdoljak. “HDZ želi na prijevaru, bez dokaza da imaju parlamentarnu većinu dobiti mjesto predsjednika Sabora i čudim se oporbenim strankama koje im u tome pomažu”, napisao je pak Arsen Bauk komentirajući odluku HNS-a i IDS-a da glasaju za opoziv Petrova. Plenković, apostol političke stabilnosti preko noći se tako prometnuo u aktera političke nestabilnosti, komentira pak Denis Romac za Novi list. Index, N1

Bauk: U godini HDZ-ova mandata iselilo se više mladih nego u mandatu naše Vlade

Bauk "okačio" Tuđmana s petokrakom u ured i postavio izazov

“Od danas se u mom uredu nalazi slika prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana u partizanskoj uniformi s petokrakom. Pozivam sve ove koji su ‘za dom spremni’ da je dođu skinut. Ako im nije ‘delikatno'”, napisao je SDP-ov Arsen Bauk na svom Facebook profilu, nastavljajući s provokativnim akcijama kojima skreće pozornost na neprimjereno znakovlje u javnom prostoru, a povodom otkrivanja ploče HOS-a u Jasenovcu na kojoj piše “Za dom spremni” i pozivanja na zabranu crvene zvijezde.. N1