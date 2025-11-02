35 godina flerta završile kao veza na daljinu

Iako je HDZ-ov Gordan Jandroković objavio da imaju 79 potpisa za nepovjerenje Boži Petrovu i da on više ne može biti predsjednik Sabora, Petrov se u ovoj krizi ponašao kao da se ništa nije dogodilo pa je odlučio kao predsjednik Sabora građanima uputiti čestitku za Međunarodni praznik rada, 1. svibnja. “Mi glasamo protiv novog prijedloga za šefa Sabora i pozivamo Plenkovića da u što skorije vrijeme objavi koja je saborska većina postignuta, što su prioriteti nove Vlade i nove saborske većine”, poručio je šef HNS-a Ivan Vrdoljak. “HDZ želi na prijevaru, bez dokaza da imaju parlamentarnu većinu dobiti mjesto predsjednika Sabora i čudim se oporbenim strankama koje im u tome pomažu”, napisao je pak Arsen Bauk komentirajući odluku HNS-a i IDS-a da glasaju za opoziv Petrova. Plenković, apostol političke stabilnosti preko noći se tako prometnuo u aktera političke nestabilnosti, komentira pak Denis Romac za Novi list. Index, N1