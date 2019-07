“Nakon Pariza sam prestao uživati na terenu, ne mogu pronaći svježinu i staloženost. Malo me muče i ozljede, ali uvjeren sam kako će se sve promijeniti na koncu sezone”, kazao je Novak Đoković uoči posljednja četiri turnira u sezoni. Tenisač je ove sezone upotpunio Grand Slam osvojivši Roland Garros, no nakon toga ispao je u 3. kolu Wimbledona, izgubio prvi meč u Riju te izgubio u finalu US Opena. Sezona završava nastupima u Pekingu, Šangaju, Parizu i tradicionalno na Mastersu u Londonu. Index