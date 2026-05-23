Recept za kuhanje kriterija
Dokumenti NPOO-a otkrili birokratske trikove: Smanjivanje kriterija umjesto isporuke rezultata
Iako se Mate Rimac još u siječnju odrekao 179,5 milijuna eura državne potpore za projekt robotaksija Verne, nadležne institucije i Grad Zagreb su u ožujku i travnju nastavili komunicirati projekt kao aktivnu NPOO mjeru. U ožujku su Ministarstvo financija i Grad Zagreb dogovarali vaučere, dok je u travnju potpisano i produljenje roka realizacije do kolovoza 2026. godine. Ova diskrepancija otvara ozbiljna pitanja o transparentnosti i trenutku u kojem su institucije saznale za promjenu modela financiranja, dok javnost traži jasan odgovor je li se time samo kupovalo vrijeme. Lider
Dokumentacija otkriva da su kroz revizije NPOO-a ključni kriteriji uspjeha sustavno ublažavani kako bi se formalno opravdao utrošeni novac. Najveći obrat dogodio se s vaučerima za osobe s invaliditetom: umjesto stvarne podjele 50.000 besplatnih karata za vožnju robotaksijem, država je prag uspjeha spustila na puko potpisivanje komada papira, odnosno sporazuma s Gradom Zagrebom i ZET-om.
Ovakvo administrativno olakšavanje ciljeva direktno je utjecalo na državni proračun, budući da su ovi pokazatelji bili izravno vezani za isplatu osme, devete i desete financijske tranše Europske unije Hrvatskoj. Uklanjanjem istraživačko-razvojnih pokazatelja i pretvaranjem projekta u operativnu “uslugu prijevoza”, omogućeno je da se u projekt uključe vanjski komercijalni partneri poput Ubera i Pony.ai-ja. Time se otvorilo ključno pitanje: je li se cijeli projekt od početka transformirao iz razvoja domaće visoke tehnologije u obično posredovanje i kupovinu gotovih stranih rješenja javnim novcem? Index, Lider