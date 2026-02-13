Novac kaplje, tablice rastu
Hrvatska povukla 10,76 milijardi eura iz EU fondova, ugovorenost iznad prosjeka Unije
Hrvatskoj je u financijskoj perspektivi 2021.–2027. na raspolaganju 14,68 milijardi eura iz EU fondova. Do početka veljače pokrenuto je 409 poziva vrijednih 10,76 milijardi eura (73,26 % alokacije), ugovoreno je 9,71 milijarda (66,10 %), a isplaćeno 3,56 milijardi eura (24,23 %). Prema podacima Europske komisije, Hrvatska je s 72,1 % ugovorenosti iznad prosjeka EU-a (63,3 %) i zauzima 10. mjesto. Ukupni neto saldo Hrvatske u odnosu na proračun EU-a iznosi 19,92 milijarde eura, uključujući 6,39 milijardi iz NPOO-a. Najavljena je i osma rata NPOO-a od 900 milijuna eura. Poslovni