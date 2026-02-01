Domaći filmovi sve gledaniji u kinima, u fokusu dokumentarci, dječji uradci i - hit komedije - Monitor.hr
Izgleda da idemo u kino samo ako je u naslovu „dnevnik”, „rat” ili ako se netko ženi...

Domaći filmovi sve gledaniji u kinima, u fokusu dokumentarci, dječji uradci i – hit komedije

Hrvatska kinematografija proživljava renesansu. Dok je 2025. bila jedna od najuspješnijih godina s preko 328 tisuća gledatelja – zahvaljujući dječjim hitovima poput Drugog dnevnika Pauline P. i povijesnim dokumentarcima kao što je Fiume o morte! – 2026. počinje totalnim potresom. Komedija Igora Šeregija Svadba u samo šest dana ostvarila je rekordno otvaranje sa 170.496 gledatelja, što je više od polovice ukupne lanjske gledanosti svih domaćih filmova. Publika se vratila u kina, a formula uspjeha postala je jasna: spoj dječjih avantura, ratnih trauma i humora koji kuže generacije. Bug


