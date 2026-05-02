Povratak otpisanih (na velika platna)
HAVC pokreće Mjesec našeg filma, prikazat će 25 filmova snimljenih od 1993. do danas
Potaknuti rekordnom gledanošću u 2026. godini, kada je domaći film privukao preko 800 tisuća gledatelja, HAVC tijekom svibnja organizira manifestaciju Mjesec našeg filma. U više od 70 kina diljem Hrvatske prikazat će se 25 kinohitova nastalih od 1993. godine do danas. Program, koji je selektirao Boško Picula, obuhvaća igrane, dokumentarne i animirane naslove koji su prešli prag od 20.000 (dokumentarci) odnosno 50.000 gledatelja. Publika će moći ponovno pogledati legendarne naslove poput Maršala, Šegrta Hlapića i Dražena, ali i brojne druge. HRT