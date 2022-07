Ni on nije ništa skrivio

Vujnovca je carina s ogrlicom vrijednom preko pola milijuna eura zatekla prilikom povratka iz Švicarske, no najprije je zbog neprijavljivanja vrijedne robe bio prekršajno prijavljen jer je nadležno tužiteljstvo zaključilo da tu nema kaznenog djela s objašnjenjem da se nije radilo o “zabranjenoj robi”. U međuvremenu se nešto u tumačenju očito promijenilo pa je šef PPD-a prijavljen kazneno. Inače, u članku 256. Kaznenog zakona stvari su prilično jasne. Propisano je da utaju poreza ili carine predstavlja svako neprijavljivanje robe koje bi za posljedicu imalo izbjegavanje plaćanja porezne ili carinske obaveze veće od 20.000 kuna. Vujnovca carina traži da plati nešto više od milijun kuna poreznog duga da bi mogao do komada nakita koji je pokušao poskrivećki unijeti u Hrvatsku. To nema veze s kaznenim progonom koji je pokrenulo državno odvjetništvo. Index