Nešto se valja iza brda

Priča je prilično komplicirana, ali pokušat ćemo je pojednostaviti: udjeli ruskih banaka pod sankcijama su blokirani, pa su se u Fortenovi dosjetili pravne akrobacije kojom bi krovna zaklada prodala svoju kompaniju MidCo koja vlasnički posredno upravlja Fortenovom. Tako dobiven novac pripao bi vlasnicima krovne zaklade među kojima su i sankcionirane ruske banke, ali one ne bi dobile novac, već bi njihov novčani dio bio zamrznut na posebnom računu do okončanja sankcija. Kad ne bi bilo ogromnog duga prema financijskim institucijama, Fortenova bi vrijedila nekoliko milijardi eura. I sama Fortenova priznaje kako joj neto dug ovog trena iznosi oko 1,1 milijardu eura. Ako je suditi po svim javno dostupnim brojkama, Fortenova ne može servisirati taj dug. Unatoč činjenici da je Fortenova po prihodima i broju zaposlenih ovog trena sedam do osam puta veća kompanija od Podravke (čiji je neto dug 20 milijuna), okolnosti su takve da bi koprivnička tvrtka tu operaciju mogla provesti bez većih problema. Robert Mihaljević za Danicu.