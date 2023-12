Prvo će se njega pitati

Fortenova je, kao što znamo, Konzum, Mercator, Jamnica, Zvijezda, Belje, Pik, Dijamant, Roto dinamic i brojne druge vrijedne tvrtke iz te grupacije. Sve one uskoro prelaze pod kapu Pavla Vujnovca, a vlasničke promjene stupit će na snagu početkom iduće godine, nakon što ih odobre regulatori. Fortenova grupa bit će novi zaglavni kamen u njegovu ogromnom poslovnom carstvu o kojem je Hrvatska, na žalost, postala prilično ovisna. Nikad prije nije toliko ovisila o samo jednom čovjeku. Vujnovac je, osim toga, do 2037. godine zakupio sve raspoložive kapacitete LNG terminala za ukapljeni plin na Krku, čime su ovisne o njemu i njegovu plinu postale i zemlje u susjedstvu. Ako se na koncu dogodi da Domovinski pokret – iza kojeg, kako se naveliko spekulira, stoji upravo Vujnovac – na parlamentarnim izborima iduće godine osvoji toliko saborskih mandata da HDZ bez njega neće moći formirati vlast, značit će to i formalnu golemu političku moć. Robert Mihaljević za Danicu.