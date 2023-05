Evo nam dakle Mirjane Kasapović točno na onom mjestu na kojem je stao autor sramotnog teksta ‘Vještice iz Ria’

Eurosong je idealan materijal za neke važne obiteljske lekcije. Rijetko kada će se hrvatski osnovnoškolac naći pred enigmom gdje je Armenija dok gleda njihovu predstavnicu kako se izvija po sceni. Moguće je i da neki srednjoškolac pjevušeći pjesmu ‘Unicorn’ postavi ironično pitanje otkada je to Izrael u Europi i ako nije, zašto se natječe na kontinentalnom natjecanju? Sve to otvara cijeli niz obiteljskih geostrateških rasprava i prije nego što započne glasanje. Ipak, najveća vrijednost Eurovizije je da cijeloj obitelji omogućuje blesavu zabavu koja, ako je ne shvate ozbiljno, osigurava puno smijeha i zezanja. U tih nekoliko sati najbolji je sastojak onaj hrvatski jer imamo predstavnike koji razumiju o čemu se radi, što treba napraviti i koji nisu ‘izgubljeni’ ni ‘vjerni psi’– ove subote u tom europskom dupetu bit ćemo najmirisniji karanfili. Go boys! Tportal