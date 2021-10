Slike, fotke, instalacije, performansi, kratki filmovi... sve o vodi

U Meštrovićevu paviljonu, domu HDLU otvorena je izložba “Murtić100” kojom se slavi stota godišnjica slikarova rođenja (Velika Pisanica, 4. svibnja 1921. – Zagreb, 2. siječnja 2005.). Raskošna i velika izložba, raskošne i velike karijere. Po riječima stručnjaka i Murtićeve obitelji možda njegova najbolja do sada, a za života ih nije imao malo – više od tristo samostalnih (Večernji). Edo Murtić smatra se jednim od najvećih imena hrvatskog slikarstva druge polovice 20. stoljeća, a retrospektivna izložba otvorena je do 18. srpnja. Također, u pripremi je i druga izložba istog povoda, naziva “Nova apstrakcija” i to u Laubi, čije otvorenje slijedi 1. lipnja. Tportal