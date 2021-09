Može on kad hoće

“Ja 2000. godine kad su perspektive i očekivanja bili drukčiji nisam ni slutio da će se svijet ovako razvijati. Mi kao hrvatski narod ostajemo tu gdje jesmo, u svojoj maloj i posebnoj državi. Kad kažem u posebnoj državi ona je nastajala kao i svaka nacija – u mukama, nedoumicama i dilemama koje su nas morile i u zanosu koji je nosio naše pretke, u gluhim razdobljima kad nismo ni znali tko smo i što smo, kad su moji i vaši preci iz ovog kraja još prije 200 godina svoj jezik nazivali ‘našim jezikom’, a hrvatskim se govorilo na sjevernom Jadranu i u sjevernoj Hrvatskoj. Sve to skupa, kazao je, trebalo je nekim čudom objediniti, skupiti i gurnuti naprijed. To je postupak koji je dugo trajao i koliko je kompliciran na kraju krajeva vidimo u nemilim događajima na Cetinju od prije nekoliko dana u Crnoj Gori. Nacija ne nastaje iz vrećice za ekspres juhe, nacija se kuha, peče i obrađuje kroz generacije. Čuvajmo svoju naciju i slogu, živimo u miru i razumijevanju sa svojim susjedima i s onim koji su druge vjere i možda nekih drukčijih političkih uvjerenja u našoj zemlji. Budimo svjesni da gradimo Hrvatsku za cijelu sljedeću generaciju i da smo ulaskom u EU dali značajan dio svoje suverenosti, onog za što su naši branitelji i vitezovi poginuli – to je veliki dug. Moramo upravljati razumno i u vlastitom interesu kao što čuvate svoj grad, svoju obitelj, sebično ako hoćete, fokusirano na sebe – tako treba čuvati Hrvatsku. Dobar prema drugima bez pakosti, s dobrim namjerama prema svakome, tako treba voditi Hrvatsku…” tako je govorio predsjednik RH Zoran Milanović jučer u Solinu, iz glave kao i obično, nešto prije nego je otišao na utakmicu na Poljud. (Tportal)