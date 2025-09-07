Tips and tricks na plaži (i nešto za po doma)
E, da sam ovo vidio prije nego što sam bio na moru…
Bagno alla lanterna u Trstu naziva i El Pedocin. Kažu da je ovo zadnja plaža u Europi gdje je kupanje za spolove odvojeno. Općina je htjela srušiti zid, ali Triestini su se pobunili. Rekli smo ne, htjeli su eliminirati zid da spoje muškarce i žene. Napravili smo peticiju i rekli – ne, zid se ne dira. Ovo je institucija. Institucija još iz vremena Austrougarskog carstva. Triestini su ljudi neovisnog duha. Poštuju svoje partnere, ali i jedni i drugi trebaju prostor za sebe. Ali postoji i jedan trik. Na kraju zida su plutače gdje se muževi i žene ili dečki i cure nađu pa mogu popričati, jer oni kažu da su neovisni, ali na kraju ipak žele biti zajedno. HRT
U sjeni nogometnog prvenstva, adventskih kućica, ulaska u Schengensku zonu i uvođenja eura održava se javna rasprava o prijedlogu Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama. Kada se govori o pomorskom dobru, govori se i o plažama, a slobodne plaže su jedna od posljednjih područja gdje u Hrvatskoj još donekle živi javno dobro. Hoće li i to područje slobode ovim zakonom biti nagriženo, mišljenja su među civilnom društvom donekle podijeljena. U zakonskom prijedlogu koji je na javnom savjetovanju, ostaje mogućnost da hotel dobije koncesiju na plažu. Ukoliko se nalazi izvan naselja, hotel mora ostaviti 30% plaže za građane. Iz Pokreta otoka su tražili da to bude 50%. Odgovornost se prebacuje na jedinice lokalne samouprave, a građani se moraju pokrenuti i sudjelovati u prostornom planiranju. Zato i traže da se javna rasprava ponovi i to u trajanju od 30 dana. H-Alter
Vlasnici su “Musica” Ivana i Mario Uvalić, nimalo gramziva čeljad, ljudi kao mi. Oni koji rade u državnoj službi i žive od nevelikih plaća pa su se odlučili preko ljeta malo “pocokati” za dugu zimu u kojoj trebaju za troje djece platiti treninge, glazbenu školu, platiti gorivo od Slatina u kojem žive do Splita kamo ih voze zbog obveza, kupiti im knjige, odjeću… Uvalići su svoj objekt smjestili u uvalici već drugu godinu zaredom. Kad završe jedan posao, dolaze na drugi. I ne žale se; sretni su što im sve više dolaze domaći gosti. Nanjušili su ljudi mjesto gdje se mogu osjećati – kao ljudi. Trgovkinja iz obližnjeg minimarketa nakon smjene dođe ovamo na piće s momkom. Cura iz suvenirnice, kad zaključi kasu u butigi, došeta s prijateljicom. Navrate i bakice iz Slatina pa veselo piju cedevitu i ćakulaju o sezonskoj verduri, goblenima, vrućini, unucima; malko sjetno o pokojnim muževima. Neke popiju i pivo i ulove koji stih s radija usput. Život je ipak lijep. Slobodna
Pomorsko dobro ‘čine unutarnje morske vode i teritorijalno more, njihovo dno i podzemlje te dio kopna koji je po svojoj prirodi namijenjen općoj upotrebi ili je proglašen takvim, kao i sve što je s tim dijelom kopna trajno spojeno na površini ili ispod nje. Dijelom kopna smatra se i morska obala, luke, nasipi, hridi, grebeni, plaže, sprudovi i tako dalje. Na pomorskom dobru ne može se stjecati pravo vlasništva ni druga stvarna prava po bilo kakvoj osnovi. Zakon o pomorskom dobru kaže da netko ima pravo koristiti dio ili cijelu plažu, odnosno pristup moru, no nju i nije baš tako lako dobiti jer da bi je dobio mora ispuniti cijeli niz kompliciranih pravnih zahtjeva. Sve što je sumnjivo građanima može se provjeriti u registru koncesija gdje bi trebale biti objavljene sve informacije o bilo kojoj koncesiji. Zgradonačelnik
U Medulinu su odlučili stati na kraj turistima koji ostavljaju ručnike i ležaljke na plaži kako bi si sačuvali mjesto, javlja RTL. Općinski redari, naime, svakog jutra sve ručnike i ležaljke s plaže odnose u općinsko skladište, a ako ih netko želi nazad, mora platiti 500 kuna, odnosno 250 kuna na licu mjesta. Na našoj destinaciji trenutno boravi 32 tisuće gostiju i sad zamislite da svaki gost koji je tu rezervira sebi mjesto na plaži, kaže direktor TZ-a općine Medulin. Akciju skupljanja ručnika i plaža provode tri komunalna redara, a “ulovom” s dvije manje plaže napune cijeli automobil. Poslovni
Snažan i veliki val iznenadio kupače (nije tsunami, nego obični val, malo jači) u Rio de Janeiru. Prvo su, ustrašeni, počeli bježati dublje prema kopnu, a onda za valom koji im je odnosio stvari. Nije bilo povrijeđenih, osim možda pokojeg ponosa.