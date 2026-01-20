Oni "znaju šta je bilo"

U Švedskoj su zgroženi i traže odgovor tko je nedopuštenu i nedogovorenu pjesmu pustio na razglas, jer je zahtjev hrvatske reprezentacije više puta odbijen. U Hrvatskoj se prekršajno prijavio nekoliko posjetitelja koncerta koji na ustaški pozdrav s bine “Za dom”, odgovorili “Spremni!”. “Činjenica da je na kraju pjesma puštena žalosna je i nije se smjela dogoditi, jer ona ne predstavlja vrijednosti koje ovo prvenstvo predstavlja”, poručili su iz EHF-a, dodatno pojasnivši da je osoblje dvorane još jednom upozoreno kako se Thompson neće tolerirati. “Zato Hrvatska nije Švedska”, kažu u komentaru u Novostima. Nacional