Danas (12:00)

Blade Runner urbana estetika, uskoro

Električni zračni taksiji tvrtke Joby Aviation trebali bi započeti komercijalni rad u Dubaiju do kraja ove godine. Riječ je o potpuno električnom eVTOL zrakoplovu s nultom operativnom emisijom, dometa do 160 kilometara i maksimalne brzine oko 320 km/h, dizajniranom za tihi let iznad gusto naseljenih urbanih područja. Prvi probni let u Dubaiju izveden je u lipnju 2025. Joby je početkom 2024. dobio ekskluzivno pravo upravljanja zračnim taksi-prijevozom u gradu na razdoblje od šest godina. Poslovni


