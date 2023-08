Malo da ti prodrma DNK

Može li se iz vode dobiti električna struja? Pa sad… Ako vodu shvatimo kao energent, onda je očito da ne može. No, voda je fluid, a svaki se fluid (tekućina ili plin) može staviti u stanje gibanja, a onda njegovu kinetičku energiju pretvoriti u električnu. Hidroelektrane su za to više nego očit dokaz. Međutim, lopatice turbina se troše, osovine i zupčanici se habaju, strojni dijelovi u vodi – posebice u morskoj – korodiraju. Da ne spominjemo buku i opasnost za biljni i životinjski svijet. I evo rješenja. Ono se zove na tekućini utemeljen cijevni triboelektrični nanogenerator. Uređaj kineskih znanstvenika proizvodi visok napon, čak 102 V, no zbog male gustoće napona na elektrodama (500 μC m-2), snaga proizvedene električne struje je mala – ne veća od 43 mW po kvadratnom metru elektroda. Isplati li se to? Nenad Raos kaže da da, a objašnjava i zašto, za Bug.