Drvo radi, klima odmara

Pažljivo planirano krajobrazno oblikovanje može značajno smanjiti potrošnju energije u zgradama, u idealnim uvjetima i do 40 %. Zelenilo i elementi zelene infrastrukture utječu na mikroklimu oko zgrade, smanjuju potrebu za grijanjem i hlađenjem te povećavaju toplinsku udobnost. Učinkovitost takvih mjera ovisi o urbanom kontekstu, gustoći izgradnje, orijentaciji i lokalnim mikroklimatskim uvjetima. Umjesto univerzalnih rješenja, nužan je kontekstualni pristup koji krajobraz promatra kao funkcionalnu infrastrukturu održivog stanovanja.