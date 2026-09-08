Zajedno je toplije (i jeftinije)
Energetski pozitivna susjedstva: Zašto zgrade više ne bi trebale obnavljati same sebe
Koncept Positive Energy Neighbourhoods (PEN), prikazan kroz oPEN Lab dokument, pomiče fokus s obnove pojedinačnih zgrada na cijela susjedstva. Umjesto izoliranih zahvata, skupine zgrada zajednički proizvode, skladište i dijele obnovljivu energiju, optimirajući potrošnju i smanjujući opterećenje mreže. Iskustva iz Genka, Pamplone i Tartua pokazuju da tehnologija već postoji, no ključni izazovi leže u kompliciranim propisima, sporu oko troškova mreže i vođenju stanara kroz proces. PEN dokazuje da uspješna energetska tranzicija ne ovisi samo o pametnoj opremi i financiranju, već i o pravednoj raspodjeli koristi, socijalnoj uključenosti i kvalitetnoj komunikaciji sa zajednicom. Zgradonačelnik