Stepla ih struja investicija
Investicijski val u hrvatskom energetskom sektoru: Od plina i sunca do baterija i nuklearki
Hrvatski energetski sektor prolazi kroz masivan investicijski ciklus fokusiran na diversifikaciju i zelenu tranziciju, iako država i dalje vlastitim resursima pokriva tek 42,5% potreba. Ključni projekti uključuju državno ulaganje od 550 milijuna eura, udvostručenje kapaciteta LNG terminala na Krku te Plinacrove plinovode. Privatni sektor predvode ENNA s milijardu eura za OIE, geotermalne izvore i baterije te E.ON sa 150 milijuna eura. HEP pokreće povijesnu modernizaciju mreže vrijednu 1,9 milijardi eura, dok INA i Petrol ulažu u vodik i punionice. Glavna kočnica i dalje su preopterećena mreža i birokracija. Poslovni