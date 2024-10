Tolerancija mi nije jača strana, svi drugi griješe, a ja sam bez mana

Hvaljena i nagrađivana serija o mladom njujorškom doktoru koji je prisiljen prve četiri godine odraditi u zabiti na Aljasci premijerno je prikazana 12. srpnja 1990. i u narednih osam tjedana osigurala je čak šest sezona te gomilu Emmyja i Peabodyja. Stvorili su nešto što se u SAD-u naziva “mid-season replacement”, a radi se uglavnom o ne pretjerano ambicioznim serijama manjeg budžeta od kojih se ne očekuje da će potrajati. No, prvih osam epizoda pokazalo se kao pun pogodak i serija je postala ogroman hit među gledateljima od 18 do 49 godina. Bio je to izuzetno plodan period za kvalitetne serije jer su se, osim Života na sjeveru, pojavili i Twin Peaks, Seinfeld i Simpsoni, a svaka je na svoj način zauvijek promijenila TV krajolik. Život na sjeveru iz današnje perspektive možda djeluje kao najobičnija dramska serija, ali radilo se o vrlo neobičnom pristupu u eri kada je najgledanija serija na CBS-u bila Murder, She Wrote (serija koju bismo danas nazvali zabavom za umirovljenike). Hrvoje Marjanović za Index