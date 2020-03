Nije Sulejman

“Nasjedamo tezi da je politika ta koja određuje ekonomiju, standard, kulturu. Na kraju u to povjeruju i sami političari, baš kao u priči o pijevcu Chantecleru koji je bio uvjeren da zapovijeda Suncu jer bi ono izišlo pošto bi kukurijeknuo. Sve do onoga strašnog dana kada je pijevac zaspao, pa se probudio pošto je Sunce već bilo visoko nad glavom, bacivši Chanteclera u duboku depresiju. Politička paradigma se ne mijenja trajno bez promjene mentaliteta. Za istinsku promjenu potrebne su barem dvije generacije – ako za to postoje uvjeti i volja”, piše Inoslav Bešker. Jutarnji