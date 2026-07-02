EU na pogon vjetra i vode: Hrvatska četvrta po zelenoj struji - Monitor.hr
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Povjetarac u leđa, sunce u oči

EU na pogon vjetra i vode: Hrvatska četvrta po zelenoj struji

U prvom tromjesečju 2026. godine, udio obnovljivih izvora u proizvodnji električne energije u EU porastao je na 45,5% (skok s lanjskih 42,7%). Glavni pokretač bio je vjetar s 44,9% udjela unutar zelenog sektora, a slijede hidroenergija (28%) i solarna energija (17,3%). Na samom vrhu država članica nalazi se Danska, gdje obnovljivi izvori (većinom vjetar) pokrivaju čak 90% proizvodnje. Portugal je drugi (82,9% zahvaljujući hidroenergiji), a Litva treća (75,7%). Hrvatska drži sjajno četvrto mjesto s gotovo 75% udjela, pri čemu dominira hidroenergija uz primjetan rast solara, unatoč nešto slabijem vjetru. Financije, zanimljivost: četvrti smo u Europi po potrošnji struje tijekom toplinskih valova… N1


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  • Noćni solarni paneli – proizvode energiju iz temperaturne razlike kad sunce zađe.
  • Zmaj-generator – hvata snažan visinski vjetar i štedi na materijalu.
  • Baterija koja desalinizira – puni se suncem, daje struju i pitku vodu.
  • Baterije od rakova – biorazgradive, učinkovite, a cink se reciklira.
  • Lebdeći vrtložni vjetroagregat – stabilan, jeftiniji i idealan za otvorena mora.
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Gospodine političaru, vi ste fejk njuz!

OIEH objavio 10 točaka: Zelena tranzicija nije prijevara, već nužan odgovor na klimatske promjene

U otvorenom pismu Hrvatskom saboru, a reagirajući na izjave zastupnika Mosta Zvonimira Troskota koji je rekao da je zelena tranzicija “prijevara u kojoj građani plaćaju, a stranci profitiraju”, iz OIEH-a podsjećaju da se EU, u skladu s Europskim zelenim planom i dokumentom Fit for 55, obvezala na klimatsku neutralnost do 2050. godine.

Obnovljivi izvori energije – sunce, vjetar, geotermalna i biomasa – postaju ključ naše energetske sigurnosti, a Hrvatska već gradi temelje za energetsku samodostatnost kroz ambiciozne planove do 2030. godine. Privatni sektor, pogotovo građani koji postavljaju solarne elektrane, nosi tranziciju na svojim leđima. No sve se to odvija pod strogom javnom kontrolom, bez sumnjivih prečaca. Odluka o napuštanju ruskog plina pokazala se i moralno i ekonomski ispravnom – Europa je uštedjela milijarde i oslabila ratnu mašinu. Zelena tranzicija nije marketinška laž, već konkretna promjena sustava, a suočavanje s izazovima ne znači lobiranje, nego odgovorno vođenje društva. Agroklub

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Skoro pa čista struja

Europa: 71 posto struje iz čistih izvora, ostatak svijeta na 40 posto

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