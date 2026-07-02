Povjetarac u leđa, sunce u oči
EU na pogon vjetra i vode: Hrvatska četvrta po zelenoj struji
U prvom tromjesečju 2026. godine, udio obnovljivih izvora u proizvodnji električne energije u EU porastao je na 45,5% (skok s lanjskih 42,7%). Glavni pokretač bio je vjetar s 44,9% udjela unutar zelenog sektora, a slijede hidroenergija (28%) i solarna energija (17,3%). Na samom vrhu država članica nalazi se Danska, gdje obnovljivi izvori (većinom vjetar) pokrivaju čak 90% proizvodnje. Portugal je drugi (82,9% zahvaljujući hidroenergiji), a Litva treća (75,7%). Hrvatska drži sjajno četvrto mjesto s gotovo 75% udjela, pri čemu dominira hidroenergija uz primjetan rast solara, unatoč nešto slabijem vjetru. Financije, zanimljivost: četvrti smo u Europi po potrošnji struje tijekom toplinskih valova… N1