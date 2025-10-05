Kad svi jure za plinom, a EU već izlazi na stanicu
Skupe igre s plinom: Zapadni Balkan možda u zabludi
Zemlje Zapadnog Balkana i dalje ulažu u plinsku infrastrukturu, unatoč niskoj potrošnji plina i trendu EU-a prema odustajanju od fosilnih goriva. Planirani plinovodi i LNG terminali skupi su i riskantni, često zahtijevaju državne subvencije i mogu završiti neiskorišteni. SAD i EU potiču ove projekte, dok lokalne vlade kasne u energetskoj tranziciji. Gallop upozorava da bi umjesto toga trebale ulagati u energetsku učinkovitost, dizalice topline te solarne i vjetroelektrane, kako bi izbjegle skupi i beskorisni plinski zamah. H-alter