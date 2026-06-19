Sunce i vjetar uštedi ti za kavu

Španjolska pametnom zelenom tranzicijom prepolovila utjecaj plinskih šokova na račune građana - Monitor.hr
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Španjolska pametnom zelenom tranzicijom prepolovila utjecaj plinskih šokova na račune građana

Zahvaljujući strateškom širenju vjetroelektrana i solarnih panela u posljednjih pet godina, španjolska kućanstva mjesečno štede oko 10 eura na računima za struju, pokazuje izvješće centra Ember. Dok su cijene plina zbog sukoba u Iranu skočile za 60%, računi u Španjolskoj ostali su stabilni jer je utjecaj plina na formiranje cijene struje pao s 52% u 2021. na samo 9% u 2026. godini. Ipak, stručnjaci upozoravaju da su za dugoročnu stabilnost sustava i održavanje investicija nužna daljnja ulaganja u mrežu i sustave za pohranu energije. Index


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