Rak u svemiru zvuči ozbiljno. I jest.
Europa gradi orbitalni laboratorij za istraživanje raka
SPARK Microgravity planira prvi europski komercijalni orbitalni laboratorij posvećen istraživanju raka u mikrogravitaciji. Suradnjom s Axiom Space, Voyager Technologies i ATMOS Space Cargo, laboratorij će omogućiti eksperimente s trodimenzionalnim rastom tumora i proučavanje stanične signalizacije bez gravitacijskih izobličenja. Prvi demonstracijski let planiran je za svibanj, dok francuski startup HyPrSpace razvija raketu Baguette-One za lansiranje iz Francuske. Cilj je ubrzati otkrića i razvoj novih terapija te učiniti istraživanja u svemiru rutinskim. Interesting Engineering, tportal