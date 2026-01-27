Rak u svemiru zvuči ozbiljno. I jest.

Intervju Ivana Đikića Novom listu, većinom o znanosti, politiku ignoriramo: “Jedan od ciljeva mog dugogodišnjeg znanstvenog rada je pobijediti rak i pretvoriti tu bolest u kroničnu, što je kad netko umjesto da umre za šest mjeseci poživi pet ili deset godina. Na tom putu neće biti lakih obećanja o velikom novom i jedinstvenom lijeku za sve vrste raka. Za veći broj metastatskih tumora još uvijek nemamo rješenja”. Kaže da ga zabrinjava “pojava agresivnih metastatskih tumora kod sve mlađih ljudi (između 30 i 40 godina)”, što govori o uzorcima stvaranja tumora danas i prije dvadesetak godina, a za mlade znanstvenike u Hrvatskoj ima želju “da mogu raditi u miru i klimi kreativnog rada i zadovoljstva”.