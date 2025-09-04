Kad krajnja desnica uđe u anketu, demokracija odmah traži rezervnu koaliciju
Europa skreće udesno: populisti jačaju u Francuskoj, Britaniji i Njemačkoj
Krajnje desne i populističke stranke vode u anketama u Francuskoj, Njemačkoj i Velikoj Britaniji, no to ne znači da će osvojiti vlast, upozorava analitičar Višeslav Raos. U Njemačkoj ih može blokirati koalicijski zid, u Francuskoj tradicija “republikanskog fronta”, a u Britaniji većinski izborni sustav. Ipak, trend skretanja udesno u Europi je jasan, potaknut imigracijom i otporom prema zelenoj tranziciji. Dok su vlade Macrona, Starmera i Merza zasad sigurne, populisti i desnica jačaju pritisak, a budućnost europske politike ostaje neizvjesna. tportal