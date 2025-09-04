Europa skreće udesno: populisti jačaju u Francuskoj, Britaniji i Njemačkoj - Monitor.hr
Danas (20:00)

Kad krajnja desnica uđe u anketu, demokracija odmah traži rezervnu koaliciju

Europa skreće udesno: populisti jačaju u Francuskoj, Britaniji i Njemačkoj

Krajnje desne i populističke stranke vode u anketama u Francuskoj, Njemačkoj i Velikoj Britaniji, no to ne znači da će osvojiti vlast, upozorava analitičar Višeslav Raos. U Njemačkoj ih može blokirati koalicijski zid, u Francuskoj tradicija “republikanskog fronta”, a u Britaniji većinski izborni sustav. Ipak, trend skretanja udesno u Europi je jasan, potaknut imigracijom i otporom prema zelenoj tranziciji. Dok su vlade Macrona, Starmera i Merza zasad sigurne, populisti i desnica jačaju pritisak, a budućnost europske politike ostaje neizvjesna. tportal


Slične vijesti

29.03.2023. (20:00)

Postfašizam u Europi

Desnica u Skandinaviji

203934-261520-RTS1PFI4_1

Premda su skandinavske zemlje – Danska, Švedska i Norveška – po mnogočemu među najprogresivnijima, ni one nisu imune na uspon desnog populizma. Posljednja zabrinjavajuća vijest došla je iz Švedske, gdje su krajnje desni Švedski demokrati na izborima u rujnu 2022. bili iznimno uspješni. Zadnjih su desetljeća širom zapadne Europe u usponu desno populističke stranke, čiji su najpoznatiji predstavnici francuska Nacionalna fronta i austrijski FPÖ. Marksistički povjesničar Enzo Traverso ove stranke naziva postfašističkima – iako gotovo nitko od njih ne govori otvoreno o fašizmu i ne ističu ideološki kontinuitet s njim, usporedbe su neizbježne. Povijesni korijeni su u fašizmu, no dogodile su se transformacije i metamorfoze, i sada se kreću u smjeru čiji je krajnji ishod nepredvidiv. Ove stranke zagovaraju obnovu nacionalnog suvereniteta, usvajanje oblika ekonomskog protekcionizma i obranu ugroženih “nacionalnih identiteta”.  Novosti