Oružje se mijenja za novac ili usluge

Izvorni Miki Maus izgleda drukčije od blagog i pomalo „okruglog” miša kakvog danas gledamo. Prvi se put pojavio 1928. u kratkom crtanom filmu “Parobrod Willie” (“Steamboat Willie”) – prvom animiranom filmu u kojem je slika sinkronizirana sa zvukom. U SAD-u autorska prava vrijede do autorove smrti plus još 70 godina. Za djela koja su stvorena anonimno, pod pseudonimom ili od strane zaposlenih u sklopu njihova redovnog posla, autorska prava vrijede 95 godina. Kada su u pitanju djela poput crtanih filmova s likom Miki Mausa, koja su prvi put objavljena prije 1978. godine, autorska prava vrijede samo 95 godina od datuma prvog objavljivanja. “Prvo je pitanje koristi li Disney ‘Parobrod Willy’ ne samo kao lik nego i kao svoj simbol”, kaže Jane Ginsburg, profesorica intelektualnog (književnog i umjetničkog) vlasništva na Pravnom fakultetu Sveučilišta Columbia u New Yorku. Deutsche Welle