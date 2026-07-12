I da nisam vidio vikendice na tom potezu!
Europska Amazona slavi 14. rođendan otkako je stavljena pod zaštitu UNESCO-a
Obilježava se 14. godišnjica proglašenja hrvatsko-mađarskog Prekograničnog rezervata biosfere Mura – Drava – Dunav pod zaštitom UNESCO-a. Ovaj rezervat, koji se u Hrvatskoj proteže kroz šest županija, prepoznat je po iznimnoj prirodnoj i kulturnoj vrijednosti. Umjesto strožih zabrana, rezervat donosi okvir za održivi razvoj, očuvanje bioraznolikosti i suradnju. Priča je dodatno proširena 2021. godine, kada je proglašen prvi pentalateralni rezervat biosfere na svijetu (između Austrije, Slovenije, Mađarske, Hrvatske i Srbije), čime je ovo područje postalo najveće zaštićeno riječno stanište u Europi. Uspjeh na terenu potvrđuju i brojni prekogranični projekti u kojima aktivno sudjeluje Javna ustanova PRIRODA Varaždinske županije, radeći na obnovi staništa i edukaciji. Više fotografija pogledajte ovdje. Klikaj