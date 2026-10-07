Elvis i Korado, čokolada i kakao
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Korado i Elvis osvrću se na svemirski let Starshipa, razvoj novih generacija akumulatora (poput Toyotinih najava) te prednostima i manama autonomnih automobila poput Teslinog Full Self-Drivinga na lošijim cestama. Komentiraju aktualne krize povjerenja u institucije, prosvjede mladih u Francuskoj, manipulaciju cijenama (posebno u IT sektoru), rastuću ulogu umjetne inteligencije i ratovanja te neobične demografske mjere singapurske vlade koja financira programe za spajanje samaca. HRT