Explora: Šikara ili hrast - Monitor.hr
Danas (20:00)

Elvis i Korado, čokolada i kakao

Explora: Šikara ili hrast

Korado i Elvis osvrću se na svemirski let Starshipa, razvoj novih generacija akumulatora (poput Toyotinih najava) te prednostima i manama autonomnih automobila poput Teslinog Full Self-Drivinga na lošijim cestama. Komentiraju aktualne krize povjerenja u institucije, prosvjede mladih u Francuskoj, manipulaciju cijenama (posebno u IT sektoru), rastuću ulogu umjetne inteligencije i ratovanja te neobične demografske mjere singapurske vlade koja financira programe za spajanje samaca. HRT


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30.09. (08:00)

Od svemira do pulskih komaraca, sve teme obrađene

Explora: Karma

Fokus je na lansiranju Starshipa u orbitu, radu teleskopa Grace Roman i novim astrofizičkim spoznajama o crnim rupama. Također se osvrću na utjecaj umjetne inteligencije na društvo, geopolitičke napetosti te probleme s desalinizacijom vode na Bliskom istoku povezane s ekološkim posljedicama i konceptom karme. U drugom dijelu emisije dotiču se i povijesnog značaja Pule kao ratne luke te ekoloških izazova poput komaraca. HRT

23.09. (01:00)

Da te zabole leđa

Explora: Propitivanje granica

Komentiraju problem zbrinjavanja otpada, ulogu umjetnih grebena u moru (kaže Korado, ako baciš staru olupinu autobusa ili čak tenka u more, napravio si dobar posao) te izazove s kojima se susreću ruralne i urbane sredine, govore o razvoju modernih raketnih motora na metan, kineskom napretku u svemirskim tehnologijama te problemu svemirskog otpada i opasnosti od lančanih sudara satelita u orbiti. Dotiču se smrti zvijezda i neutrina, novih spoznaja o dinosaurima (poput toga da je T-Rex možda bio toplokrvan i pernat) te treninga i preživljavanja astronauta. Osvrću se na ponašanje mladih i potrebu postavljanja jasnih društvenih i odgojnih granica. HRT

16.09. (14:00)

Zabavna (i pomalo zastrašujuća) strana znanosti

Explora: Penali u pisoaru

Američki studenti dolaze u Višnjan na praksu jer se “najbolja praksa ne slijedi, nego stvara”. Dotaknuli su se europskih raketa, stiskanja jezgre Merkura, digitalnog prisluškivanja kroz kućanske aparate i satove, misterija sna te opasnosti i utrke u razvoju umjetne inteligencije. Koradu je usred emisije zazvonio i telefon (oko 9:40). Na kraju govore o Ig Nobelovim nagradama, rekonstrukciji mozga vinske mušice i klimatskim promjenama. Korado nas vodi kroz šetnju s malim zelenima, umjetnom inteligencijom koja jedva čeka da isključi hlađenje reaktora te pametnim pisoarima koji vas gađaju prskotinama po cipelama. I tko je kome ukrao čokoladicu iz frižidera. HRT (za slušanje u pozadini).

09.09. (16:00)

Što ima novo u budućnosti i zašto opet kasnimo?

Vratila se Explora: Novi početak

Nakon ljetne stanke i početka nove školske i radne godine, omilkjeni Explorijanci fokusirani su na promjene koje nosi jesenski “novi početak”, s naglaskom na to kako se društvo nosi s ubrzanim tehnološkim i obrazovnim izazovima. Škole i dalje pripremaju djecu za prošla vremena, umjesto da ih uče kritičkom razmišljanju, prilagodljivosti i radu s novim tehnologijama. Razmatraju kako umjetna inteligencija i automatizacija mijenjaju svakodnevicu i tržište rada. Korado ističe da nam slijede velike strukturalne promjene te da će preživjeti oni koji se znaju kontinuirano prilagođavati, dok će klasični sustavi zaostajati. Dotaknuli su se aktualnih znanstvenih novosti, istraživanja svemira i klimatskih izazova, uz poruku da se problemi ne mogu rješavati samo “praznim pričama” već konkretnim ulaganjem u znanost i edukaciju. HRT

27.06. (15:00)

I naši preci su u stoljeću sedmom bili - migranti

The Emisija: Dijete treba obitelj

Više nema Explore, no Elvis i Korado nastavljaju razgovore u novoj emisiji za TV Novu iz Pule. Pojašnjavaju da naziv projekta spaja riječi “edukacija” i “misija”, s ciljem da slušateljima pruže znanje potrebno za snalaženje u svijetu koji dolazi. Kroz povijesni primjer Istre iz 17. stoljeća objašnjavaju da su migracije prirodan proces te da je svakoj novoj kulturi potrebno vrijeme da prihvati lokalne običaje i zakone, ističući da su migranti kroz povijest donosili napredak. Iako se smatra ekološki čistom, Korlević je razbio mit da je fuzija posve čista, napomenuvši da fuzijske elektrane i dalje proizvode oko trećinu radioaktivnog otpada u usporedbi s klasičnim nuklearkama. Kritizirali su trenutnu infrastrukturu za punjenje električnih vozila. Istaknuli su problem preopterećenja mreže kod brzih punjača, činjenicu da punionice često nisu natkrivene pa su vozači izloženi kiši, te da baterije gube kapacitet na ekstremnim hladnoćama. AI bi mogao stvoriti kaste, a pričali su i o tome zašto se enera vrti u suprotnom smjeru… YT kanal Istraton

17.06. (13:00)

Kad ti gost premješta kauč, a robot glasa na izborima, onda primijetiš da su se vremena malo promijenila

Explora: Rasplet

Koradio i Evlis povlače zanimljive paralele između današnjeg vremena i dekadencije Zapadnog Rimskog Carstva, komentirajući migrantske krize i ulične nemire u Europi te ulogu “kruha i igara” u modernom društvu. Velik dio emisije posvećen je usponu tehnologije, s posebnim naglaskom na Elona Muska, poslovanje Tesle i SpaceX-a te pitanje je li cijela ta priča zapravo prenapuhana. Kritički se osvrću na umjetnu inteligenciju i njezinu ogromnu potrošnju energije. Pričaju i o padu libida, otuđenosti zbog pametnih telefona te ljudske psihologije kretanja. HRT

10.06. (15:00)

Za one koji žele znati previše

Explora: Modifikacija embrija

Korado i Elvis razgovaraju o neobičnom potresu blizu Rovinja. Prije bi se, kaže Korado, nekome učinilo da se radilo o prolasku kamiona, no straha od cunamija kod nas svakako nema jer nemamo mi tu količinu vode. Komentiraju alarm na ISS-u i problem svemirskog smeća, osvrću se na vijesti o genetskom uređivanju u SAD-u kritizirajući bogataše s Wall Streeta koji naručuju osobine djece jer im je trudnoća supruge “prekomplicirana”. Komentiraju kako se neki ljudi danas s 50-60 godina osjećaju mlado: “pravi kreativci nikad ne uspiju postati odrasle osobe”. Emisiju završavaju Koradovim jadanjem o upali mišića nakon rada s teškom “Bosch” štemericom iznad glave. HRT

03.06. (13:00)

O znanosti, ali opušteno

Explora: New Glenn Boom

Bezosova raketa spektakularno odletjela u zrak na testiranju. Korado zaključuje da Amerikancima općenito fale pouzdani radnici i poslovođe (“oni s vrlo dobrim uspjehom”), jer genijalci smisle ideju, ali nema tko provjeriti jesu li “kisik i metan dobro promiješani”. Uspoređuju Bezosa i Muska s Teslom i Edisonom, napominjući da NASA-in proračun izgleda kao kad čovjek s 300 eura u džepu planira kupiti Mercedes i električni bicikl. Objave o NLO-ima samo su dimna zavjesa za političke probleme, a pričaju i o zbrinjavanju plutonija i novim tehnologijama za litij, uz opasku da smo nekad iz Karlovca mogli naručiti vrhunsku parnu turbinu, dok danas u supermarketima uvozimo papaline iz Poljske. HRT

27.05. (10:00)

Od ebole do birokracije: Vodič za preživljavanje 21. stoljeća

Explora: Svemirska farma

Ebola je iznimno opasna bolest, no Korado ironično primjećuje da njezino širenje ovisi o navikama – problem nastaje tamo “gdje se šišmiši jedu” (dok su u Europi problem bile vjeverice koje su prenosile kugu. Raspravljajući o opadanju vrijednosti ljudskog kapitala i birokraciji koja traži rodni list “ne stariji od šest mjeseci”, predlaže rješenje u smislu “daj mu plaću, ali molim te nemoj ništa raditi, manje ćeš štete napraviti”. Dodaje da je izraz “uhljeb” zapravo povijesni rimski naziv za one koji “dobivaju kruha od cara”. Spominju se projekti robotiziranih rančeva s teleskopima u Teksasu, gdje su prve kućice za teleskope bile “postavljene krivo”. Sličan projekt planiraju na Lastovu. Analiziraju film prikazan u Cannesu koji je u potpunosti generiran računalom, bez živih glumaca. Voditelj Elvis duhovito primjećuje da taj cijeli budžet od pola milijuna dolara “neki poznati glumac pojede za doručak”. Slušajte na HRT

20.05. (13:00)

Povijesni apsurdi i garažni terorizam

Explora: Sintetska biologija

Korado upozorava na opasnosti sintetske biologije u rukama umjetne inteligencije.plastično opisuje kako se za 500 eura može uništiti sav mediteranski maslinik. Kod teme “ukletih kuća”, misterij rješava infrazvukom – vjetar u šupljinama dvoraca stvara frekvencije koje ne čujemo, ali od njih bježimo glavom bez obzira. Kroz evoluciju i pronalazak fosila starih meduza, stižu do neandertalaca koji su zubobolju rješavali kremenom i borovom smolom. Konačno, u kulinarskom finalu, Korado oštro brani izbacivanje koštica iz knedli sa šljivama jer sadrže cijanid, uz opasku: “Znanje je moć, ali prava je mudrost ne iskoristiti ga za trovanje susjeda”. HRT